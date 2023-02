Du nouveau dans le dossier de l'importation de véhicules

Le directeur général de la veille stratégique au ministère de l’industrie, Bachir Kachroud, a indiqué dimanche que des travaux étaient en cours pour appliquer le cahier de conditions pour la fabrication et l’importation de voitures.

Kachroud a déclaré à la radio algérienne que l’agence algérienne de promotion des investissements fournirait bientôt les informations nécessaires sur les "agents distingués".

Il a déclaré qu’un comité spécialisé examine actuellement le cahier des charges pour la fabrication et l’importation de voitures, notant qu’il s’agit d’un "travail purement technique selon un processus précis et un travail de terrain", notant qu’un travail très important sur l’intelligence économique est effectué au niveau du ministère de l’Industrie, notant que la construction d’un système d’information à l’échelle de l’entreprise nécessite de la transparence et le partage de données.