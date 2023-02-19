غليزان: توقيف مروجي السموم

تمكنت عناصر فرقة البحث، والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في عمليتين منفصلتين من وضع حد لنشاط شخصين من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا استغلالا لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة غليزان، ليتم إعداد خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيفه، وضبط خلال عملية تفتيش مسكنه على 77 قرصا من نوع إكستازي.

كما تم توقيف مشتبه فيه آخر يقوم بترويج المخدرات، بحوزته 10 قطع من المخدرات كانا يقوم بترويجها،بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط كمية أخرى من راتنج القنب الهندي.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم إنجاز ملفات إجراءات قضائية منفصلة قدما بموجبه المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.