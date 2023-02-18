شمام: عازمون على تعويض الخسارة الأولى (فيديو)

أكد التونسي سمير شمام مدرب فريق الأخضر الليبي أن ناديه سيخوض المباراة المقبلة المقررة اليوم الأحد ،في كأس الكونفدرالية ضد اتحاد الجزائر من أجل التدارك، عقب خسارته في مباراته الإفتتاحية بالمجموعة أمام مارومو غالانتس الجنوب إفريقي برباعية مقابل هدف.

وعن اتحاد الجزائر قال الشمام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رفقة اللاعب مصطفى حمزة : "هو فريق محترم ويقدم أداء جيدا وله اسمه، ونحن نحترمه لكن هذا أبدا لن يمنعنا من القتال من أجل حظوظنا".

موضحا:" هذه المباراة ستكون مصيرية ولا بديل فيها عن تحقيق الفوز".



وختم: "مباراتنا اليوم تختلف عن المواجهة السابقة، وسنستغل عامل الأرض والجمهور، نحن عازمون على تعويض الخسارة الماضية".