العاصمة : الإطاحة بعصابة سطت على محل لبيع المجوهرات

تمكنت مصالح مقاطعة الشرطة القضائية الثانية بباب الزوار بأمن ولاية الجزائر من الإطاحة بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، قاموا بالسطو على محل لبيع المجوهرات، حسبما أفاد به،اليوم الأحد، بيان عن ذات الجهاز الأمني.

وأوضح البيان أن مصالح مقاطعة الشرطة القضائية 02 بباب الزوار بأمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة الجنائية, تمكنت من توقيف 04 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 37 سنة، لقيامهم بالسطو على محل لبيع المجوهرات.

و باشرت ذات الفرقة تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا، التحريات في القضية التي أفضت إلى ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 38 مليون سنتيم من عائدات المسروقات ومعدات استعلمت في عملية السطو, مع حجز مركبة ودراجة نارية.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا،عن قضية تكوين جمعية أشرار.