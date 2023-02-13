الساحة الفنية تفقد أحد الموسيقيين في فيلم "معركة الجزائر "

فقدت الساحة الفنية بالجزائر والبليدة، واحد من أعمدتها بالساحة الفنية المشهور، في فن "لغناوي" خاصة آلة "القرقابو، الفنان "نحاز محمد"، بعد وعكة صحية تعرض لها، عن عمر ناهز 82 عام، وأحد المشاركين في الموسيقية التصويرية للفيلم الخالد التاريخي "معركة الجزائر" "لاباتي دالجي" ، الذي أخرجه الإيطالي "جيليو بوتيكورفو" ، وألف موسيقاه مايسترو الافلام السينمائية العالمية الفذ " أنيو موريكوني " .

فنانو ومواطنو البليدة، ودعوا "محمد نحاز، وعلق بعضهم في حديث مع "الخبر"، انه ظل يعاني التهميش والعزلة، رغم بزوغ نجمه في سنوات الستنيات، كما كان له حضور في البليدة، لكن لم يكمل المسير، لعدم الإهتمام بنوعه فنه المميز، والذي أعطى جمالية وحماسة في مقطع من الموسيقى التصويرية للفيلم "لاباتي دالج"، رغم محاولة توريث موهبته، لابنائه من الجيل القادم، لكن كل ذلك سقط في الماء كما يقال، وبدأ نجم الراحل في هذا النوع من الفنون يفل ويخفت، رغم محاولاته الحفاظ على قوته .

وقال في هذا الصدد الطيب الباي ورئيس بلدية عاصمة الولاية، بأن البليدة والجزائر فقدتا "شمعة"، لا يمكن أن تعوض، تضاف الى سلسلة أسماء من الفنانين الذين غادرونا في السنوات الأخيرة، وكان لهم حضور بالساحة الفنية في الجزائر ومحليا .