المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة يستأنف التحضيرات

استأنف المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، أمس السبت تدريباته بالملعب البلدي بالرويبة، تحسبا للمقابلة الودية التي ستجمعه بفريق نصر حسين داي لأقل من 21 سنة, المقررة بالميدان الملحق لملعب نيلسون مانديلا(براقي/ الجزائر)، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.

و قبل الشروع في هذه الحصة التدريبية، كان رفاق بينيدار قد اجروا حصة خصصت للاسترجاع, غداة المقابلة الودية التي انهزموا فيها أمام فريق مولودية الجزائر لأقل من 19 سنة.

وفي الفترة الصباحية، قام الطاقم الفني بمعاينة مواجهة المولودية وتحديد أسباب الهزيمة، من خلال مشاهدة شريط فيديو تم من خلاله تقديم التوجيهات الفردية للاعبين.

وأوضحت 'الفاف' في بيانها أن : "عناصر المنتخب الوطني, قد تعرفت خلال هذه الحصة على الأخطاء المرتكبة خلال المقابلة الأولى أمام المولودية و التي سيعملون على تداركها في المواجهة الودية الثانية أمام فريق نصر حسين داي لأقل من 21 سنة".

وخلافا لتربص شهر يناير المنصرم, استغل المدرب الوطني لأقل من 17 سنة فترة التوقف الدولي (تواريخ الفيفا)، لتوجيه الدعوة لعدد اكبر من اللاعبين الناشطين بالخارج خاصة منهم الناشطين بالبطولات، الفرنسية, الكندية و الاسبانية و المصرية.

وبالمقابل، استغنى المدرب الوطني على خدمات كل من حارس المرمى سامي مرزوق (نادي ليل /فرنسا)، و لاعب وسط الميدان يانيس ديلافو (نادي اف.سي نانسي

/فرنسا)،المنشغلان بلعب كاس غامبارديلا مع فريقيهما على التوالي، فضلا عن المهاجم مسلم اناتوف (اكاديمية الفاف) الذي ترك لمتابعة العلاج.

و تجدر الاشارة انّ المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، يعكف في الفترة الحالية على التحضير لبطولة افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، التي ستقام فعالياتها بالجزائر و التي يتواجد فيها الخضر في مجموعة تضم كل من السنغال و الكونغو والصومال .