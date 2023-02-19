نادي برشلونة يخفض فاتورة رواتبه

يعتزم نادي برشلونة هذا الموسم خفض فاتورة رواتبه إلى 200 مليون يورو وهو ما يخدم باريس سان جيرمان الذي لا يرغب في الاستغناء عن نجمه ليونيل ميسي، حسبما اوردته شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية.

وأفاد نفس المصدر أن برشلونة يسعى هذا الموسم إلى خفض فاتورة رواتبه بقيمة 200 مليون يورو، وهو الذي يواجه أزمة كبيرة لتحقيق رغبته بعودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو" في الموسم المقبل، علما أن عقد ميسي ينتهي الصيف المقبل. كما انه يرفض عروض التجديد في "حديقة الأمراء".

كما أشارت الشبكة إلى أن هذه العقبة تطمئن سان جيرمان, بأن برشلونة لا يمكنه استعادة ميسي من الناحية الاقتصادية.

وأضافت: "حتى لو وافق (ميسي) على خفض راتبه الكبير, سيظل أحد أكبر الأجور داخل كامب نو وهو ما يعطل إستراتيجية برشلونة بشأن فاتورة الرواتب ".

يذكر أن ميسي ارتبط مؤخرا مرة أخرى بالعودة إلى برشلونة, عقب تعثر مفاوضات التجديد مع باريس، لكن والد البرغوث نفى ان تكون هناك محادثات مع النادي الكتالوني حتى الآن.