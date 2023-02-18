تركيا :عودة أكثر من 10000 لاجئ سوري إلى وطنهم

قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 10633 لاجئا سوريا في البلاد عادوا إلى وطنهم طواعية بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا في وقت سابق من الشهر الجاري، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله، خلال زيارته إلى مواقع عسكرية حدودية في محافظة هاتاي جنوبي تركيا التي ضربها الزلزال، إن "أشقاءنا السوريين، الذين فقدوا أسرهم وأماكن إقامتهم في الزلزال، عادوا إلى وطنهم طوعا".

ونفى الوزير المزاعم المتعلقة بتدفق السوريين إلى الحدود التركية بعد الزلازل المدمرة التي ضربت شمالي سوريا أيضا.

وقال أن "هذه المزاعم غير صحيحة على الإطلاق. ولا يوجد عبور من البوابة الحدودية أو الخط الحدودي. تلقينا معلومات من السلطات المعنية وأجرينا تحقيقات في الموقع. وعلى عكس المزاعم المتعلقة بالعبور المكثف إلى تركيا، ذكرت السلطات أن المواطنين السوريين يعبرون من تركيا إلى سوريا في اتجاه واحد".

وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون سوري فروا من بلادهم بعد اندلاع الحرب الأهلية في 2011، يوجد ما يقرب من نصف اللاجئين في منطقة جنوب تركيا التي تعرضت مؤخرًا

للزلازل المدمرة التي تسببت في دمار هائل في المنطقة.

وتوفي أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا منذ أن ضرب زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا في 6 فبراير الجاري.