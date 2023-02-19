وهران: إيداع 7 بائعين للحوم فاسدة الحبس المؤقت

أودع سبعة أشخاص الحبس المؤقت بوهران في إطار قضيتين مختلفتين تتعلقان ببيع لحوم بيضاء وحمراء فاسدة مع حجز أكثر من 2.200 كلغ من هذه اللحوم, حسبما ورد اليوم الأحد في بيانين صحفيين لنيابة الجمهورية لمحكمة العثمانية.

ففي القضية الأولى وفي إطار محاربة ظاهرة الممارسات التجارية غير الشرعية والتي من شأنها تعريض حياة الأشخاص للخطر, تم تقديم أربعة أشخاص تمت متابعتهم بموجب طلب افتتاحي الى قاضي التحقيق عن جنح الإهمال المؤدي إلى ضياع وتبديد أموال عمومية والغش في مواد صالحة لتغذية الإنسان والعرض والوضع للبيع لمواد مع العلم أنها فاسدة وعدم احترام إلزامية النظافة، وفق نفس المصدر.

وتم ضمن هذه القضية حجز 1.361 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة غير صالحة

للاستهلاك البشري وإيداع الأشخاص الأربعة الحبس المؤقت, وفق بيان لنيابة الجمهورية لمحكمة العثمانية.

ومن جهة أخرى، تم إيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت في قضية ثانية مع حجز 900 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة موجهة للاستهلاك البشري.

وقد تم متابعة الموقوفين عن جنح العرض والوضع للبيع لمواد صالحة لتغذية الإنسان مع العلم بأنها فاسدة وعدم احترام إلزامية النظافة وممارسة نشاط تجاري قار دون قيد في السجل التجاري وهي أفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 431 و72 و 31 من قانون العقوبات.

وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 21 فبراير, وفق بيان صحفي لذات النيابة.