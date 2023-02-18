اتفاقية تعاون بين "تايال" و"ديكاتلون"

وقّعت المؤسسة الجزائرية للصناعات النسيجية "تايال"، وعلامة الألبسة الرياضية " ديكاتلون "، اليوم الأحد 19 فيفري 2023 بمقر وزارة الصناعة، مذكرة تفاهم تخصص بموجبها تايال إحدى وحداتها لتصميم وإنتاج منتجات ديكاتلون تحت وسم صنع في بلادي من ديكاتلون وتايال.

وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزير الصناعة السيد أحمد زغدار.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنتاج 1 مليون قطعة سنة 2023 و 2 مليون قطعة سنة 2023 من هذه العلامة للألبسة الرياضية، 20 بالمائة منها سيتم توجيهها للتصدير لاسيما نحو الدول الإفريقية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار بأن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن استراتيجية الانفتاح على الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات، حيث سيتم توجيه 20% من الإنتاج نحو التصدير لاسيما نحو إفريقيا ضمن المنطقة الإفريقية للتبادل الحر.

كما يترجم، يضيف الوزير، إرادة كل من " تايال" و" ديكاتلون " للعمل سويا، حيث سيتم تخصيص وحدة كاملة داخل مصنع " تايال " لتصنيع منسوجات " ديكاتلون " في الجزائر تحت وسم "صنع في بلادي من ديكاتلون وتايال" بقدرات إنتاجية مليون وحدة خلال هذه السنة لتتضاعف في السنة المقبلة.

وأكد في الأخير على الأهمية البالغة التي يوليها قطاعه لتطوير فرع النسيج مشيرا إلى المرافقة التي تحظى بها المشاريع المجسدة في هذا المجال على غرار مشروع تايال، ثمرة الشراكة الجزائرية-التركية، والذي يعد أكبر مركب للنسيج في إفريقيا.