العثور على جثة شيخ بغليزان

تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عمي موسى في غليزان بغية تحويل جثة شيخ إلى المستشفى.بعدما عثر عليه جثة هامدة بالقرب من القوس الواقع بمدخل المدينة.

وحسب مصادرنا فإن الضحية كان يشتغل حارس بلدي سابقا، ويتعلق الأمر بالمدعو (خ.م) البالغ من العمر 72 سنة، والذي يسكن حي بوسنان.

وتشير ذات المصادر إلى أن الضحية قد شوهد صباحا بمقهى يرتشف فنجان قهوة، ثم توجه سيرا على الأقدام للالتحاق بحقله الزراعي بدوار حمر العين.

في المقابل سارعت مصالح الأمن إلى عين المكان، ثم فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة الغامضة.