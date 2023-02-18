رعايا روس يحلون بمركز حمام كسانة بالبويرة

كشف عجوج عيسى مسير مؤسسة فراكسنة " حمام كسانة" الواقع بإقليم بلدية الهاشمية ( 33 كلم عن مقر ولاية البويرة) عن استقبال مركزه لرعايا روسيين من أجل التعرف على الخدمات المقدمة.

وأضاف عيسى أن من بين الرعايا الروسيين مُشغل، قدم في مهمة للبحث عن فرص سياحية في الجزائر .

وأكد ذات المسؤول أن المشغل أبدى اعجابه ورضاه بالشهادات حول النتائج التي تم الحصول عليها من ممارسات وطقوس العلاج المائي التقليدي ، أين أبدى رغبة في إقامة علاقة شراكة مع منتجع سبا حمام كسانا.

وقال مسير مؤسسة فراكسنة في هذا الصدد ، أنه يأمل أن نرى السلطات المسؤولة عن السياحة و والي الولاية من أجل أن تتدخل للنظر في مثل هذا الاستثمار ، والعمل على تشجيعها بتوفير الإمكانيات خاصة ما يتعلق بالحفاظ على جمالية البيئة المحيطة بالمركز.