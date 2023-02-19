اتحاد الجزائر يتعادل مع الأخضر الليبي

تعادل كل من الأخضر الليبي و اتحاد الجزائر، بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0) لحساب الجولة الثانية (المجموعة الأولى) لكأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، اليوم الأحد، في مباراة جمعت بينهما بملعب بنغازي (ليبيا).

و افتتح الأخضر الليبي التسجيل بواسطة الشفشوفي من ضربة جزاء (د 66) قبل أن يعدل أوريبوني للاتحاد (د 77).

وفي وقت سابق من اليوم, تغلب نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي على مضيفه، اف.سي لوبوبو من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2-1).

بعد هذه الجولة، يحتل نادي مارومو صدارة الترتيب بست نقاط, متقدما على اتحاد الجزائر (4 نقاط) و الأخضر الليبي ( 1 نقطة). بينما يأتي ف.سي لوبوبو في المركز الرابع بدون رصيد.

و يستضيف اتحاد الجزائر في الجولة الثالثة المقررة الأحد المقبل (26 فبراير) رائد الترتيب مرومو غالانتس (جنوب إفريقيا)) .

و يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي للمنافسة.