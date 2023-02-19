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الرابطة الأولى "موبيليس": النتائج و الهدافون

رياضة
19 فيفري 2023 ()
واج/س.أ
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 هذه هي نتائج و هدافو مباريات  الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الاولى "موبيليس" لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد: 

نجم مقرة              : 2 بانوح (د 23 من ضربة جزاء)، العرفي (د 66),  

مولودية وهران    : 0    

أمل الأربعاء       :  3 زاوش (د 1)، تومي (د 68)، سراج   (د 75)

وفاق سطيف       :  1 شعبي  (90+1)

شبيبة الساورة     : 2 بلطرش (د 17)، لحميري 'د 49)

مولودية البيض    : 0

اتحاد بسكرة 0 - مولودية الجزائر  0  

مباراة لعبت يوم الجمعة 17 فبراير:

جمعية الشلف   :   4  سويبع (45+2 من ضربة جزاء)، غضبان (د 72 و 82) 

و عقياب (90+3 من ضربة جزاء) هلال شلغوم العيد :   0

 

لقاءات مؤجلة :

اتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة

شباب قسنطينة- شبيبة القبائل

شباب  بلوزداد - نادي بارادو .

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