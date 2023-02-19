الرابطة الأولى "موبيليس": النتائج و الهدافون

هذه هي نتائج و هدافو مباريات الجولة الـ17 من بطولة الرابطة الاولى "موبيليس" لكرة القدم التي جرت اليوم الأحد:

نجم مقرة : 2 بانوح (د 23 من ضربة جزاء)، العرفي (د 66),

مولودية وهران : 0

أمل الأربعاء : 3 زاوش (د 1)، تومي (د 68)، سراج (د 75)

وفاق سطيف : 1 شعبي (90+1)

شبيبة الساورة : 2 بلطرش (د 17)، لحميري 'د 49)

مولودية البيض : 0

اتحاد بسكرة 0 - مولودية الجزائر 0

مباراة لعبت يوم الجمعة 17 فبراير:

جمعية الشلف : 4 سويبع (45+2 من ضربة جزاء)، غضبان (د 72 و 82)

و عقياب (90+3 من ضربة جزاء) هلال شلغوم العيد : 0

لقاءات مؤجلة :

اتحاد الجزائر-اتحاد خنشلة

شباب قسنطينة- شبيبة القبائل

شباب بلوزداد - نادي بارادو .