إجراءات جديدة بخصوص الموردين

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ، مساء الأحد ، عن جملة من الإجراءات بخصوص الموردين.

وجاء في بيان للوكالة ، أنه " بعد استفحال ظاهرة الشركات الوهمية التي فاقت نسبة 60 بالمئة من مجموع ما تم إحصاؤه من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية تم الإعلان عن حُزمة من الإجراءات بخصوص الموردين".

الوكالة ذكرت في بيانها أنه ستكون ثمة مُتابعة قضائية لكل الموردين الضالعين في تأسيس الشركات المصغرة الوهمية.

كما تضمنت قائمة الإجراءات "تحيين القائمة السوداء للموردين بإضافة كل الموردين الذين ثبت تورطهم في ممارسات إحتيالية، مع منعهم من التعامل نهائياً مع الوكالة".

وكذا " الإدراج في القائمة السوداء الموردين الذين ثبت قيامهم بتوريد تجهيزات غير مطابقة للمواصفات التقنية المتفق عليها وكذا الموردين متعددي الإختصاصات".

وجاء ضمن الإجراءات أيضا "اشتراط قبول الفواتير حصريا من طرف مع الموردين المُنتجين للتجهيزات أو موزعين رسميين للشركات المنتجة أو مستوردين مباشرين للعتاد".

وأكدت الوكالة أنه " منذ بداية عملية التطهير التي تقوم بها الوكالة تم لحد الساعة مباشرة 342 متابعة قضائية وتبليغ أكثر من 6700 إعذار قبل المتابعة القضائية".