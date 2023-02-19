تلمسان : تفكيك عصابة أشرار

تمكنت عناصر أمن دائرة الحناية التابع لأمن ولاية تلمسان من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم ضالعين في قضية السرقة من أحد المنازل.

وقائع القضية تعود الى تقديم شكوى لمصالح الشرطة من طرف مواطن مفادها تعرضه للسرقة طالت أجهزة كهرومنزلية بمسكنه .

العمل الميداني لقوات الشرطة مكن من توقيف المشتبه فيهم بارتكاب السرقة وهم شباب في العقد الثاني و الثالث من العمر.

عملية التحقيق والتفتيش بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا أفضت إلى استرجاع الأغراض والأجهزة الكهرومنزلية محل السرقة .

وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية قدم بموجبها المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.