"ميتا" تطلق خدمة التوثيق المدفوعة

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ، اليوم الأحد، عن خدمة توثيق مدفوعة للحسابات على تطبيقاتها.

زوكربيرغ أوضح في منشور له على حسابه الرسمي ، أن هذه الخدمة التي تحمل اسم "Meta Verified" هي خدمة اشتراك شهرية تسمح للمستخدم بالحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة على الأنظمة الأساسية لـ"فيسبوك" و"إنستغرام"، بالإضافة إلى الحصول على مميزات أخرى.

وقال مؤسس "فيسبوك" إن الخدمة ستكلف 11.99 دولار شهريا للمستخدمين الذين يطلبونها على الويب ، أو 14.99 دولار كل شهر على آيفون.

و للاشتراك في هذه الخدمة، وفقا لزوكربيرغ سيتعين على المستخدمن تزويد "ميتا" بهوية حكومية، والتي ستمنحهم علامة اختيار زرقاء على حساباتهم، والهدف من ذلك ، بحسب المتحدث ، هو محاربة انتحال الهوية.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "ميتا" أنه سيتم إطلاق الخدمة في أستراليا ونيوزلندا هذا الأسبوع ، فيما ستتاح في بلدان أخرى قريبا.