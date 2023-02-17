1000 كندي يتعرفون على الإسلام

أعلنت مساجد عن استئناف الفعاليات التعريفية بالإسلام مرة أخرى، بعد أن توقَّفت ثلاث سنوات عن تنظيمها بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.



واحتضن مسجد الأمة بمدينة هاليفاكس؛ عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا الكندية، حوالي 1000 شخص من غير المسلمين، في إطار مبادرة المسجد للتعريف بالإسلام يوم الجمعة الماضية.

وقال إمام مسجد الأمة، عبد الله يسري، في تصريح لموقع ”سي بي سي” الكندي: ”الهدف من هذه المبادرة هو التعريف بالإسلام، وبناء الجسور بين المسلمين والمجتمعات الأخرى”، وأضاف عبد الله يسري: ”المبادرة تجذب أعدادًا كبيرة من الناس إلى المسجد كلَّ عام، منذ بدايتها أول مرة عام 2015”.



واستمع الحاضرون إلى خطبة الجمعة الفائتة، وكذلك شاهدوا الصّلاة، كما شاركوا في ورشة خاصة بالخط العربي، وجولة عن التاريخ الإسلامي وتاريخ مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى تذوّق بعض الحلويات والمشروبات. من جهته، قال أحد الحاضرين؛ اسمه بريان غارنر دوكيت: ”لم أذهب إلى مسجد من قبل، وكنت أشعر بالفضول لمشاهدة المسجد من الداخل”.



وفي سياق منفصل، كان المسلمون في مقاطعة ”كيبك” الكندية قد أطلقوا فعاليات الأسبوع الخامس للتوعية الإسلامية في مدينة ”مونتريال” أكبر مدن المقاطعة، في الفترة ما بين 25 إلى 31 جانفي الماضي، ودعا المسلمون جيرانهم من غير المسلمين للتعرف على الإسلام، والمشاركة في عدد من الأنشطة المختلفة حول الإسلام والمسلمين.



كما استضافت مدينة ”تورونتو” عاصمة مقاطعة ”أونتاريو” الكندية، أكبر ملتقى سنوي للمسلمين في أمريكا الشمالية، في الفترة ما بين 23 إلى 25 من ديسمبر الماضي، تحت شعار ”لَمُّ الشمل المبارك”.



وفي شهر أكتوبر الماضي؛ استضاف المركز الإسلامي بمدينة ”تشاتام كينت” بمقاطعة ”أونتاريو” الكندية، فعالية ”يوم المسجد المفتوح”، واستقبل المئات من الزوَار من غير المسلمين، للتعرف على الدين الإسلامي والمسلمين، وإتاحة الفرصة لطرح الأسئلة وفتح باب المناقشات حول الموضوعات الإسلامية، وغيرها من الأنشطة.