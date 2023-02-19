تسقيف أسعار اللحوم خلال رمضان

كشف المستشار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ميلود تريعة، عن استيراد أكثر من 20 ألف طن من اللحوم الحمراء وتسويقها في السوق الوطنية بسعر مسقّف حُدّد بـ 1200 دينار للكيلوغرام خلال شهر رمضان المقبل.

وأكّد تريعة للإذاعة الجزائرية، أنّه "بهدف التخفيف من الضغط على مستوى السوق المحلية تقرر استيراد كمية معتبرة من اللحوم تقدر بعشرين ألف طن تحسبا لشهر رمضان سيتم توزيعها عبر كامل التراب الوطني ويتعلق الأمر بلحوم حمراء طازجة "حلال" مجهزة بالتفريغ الهوائي ومستوردة أساسا من أمريكا الجنوبية، موضحا أن أسعار البيع للمستهلك حُدّدت بـ 1200 دينار للكيلوغرام.

وفضلا عن 540 نقطة بيع مباشرة سيتم فتحها بمناسبة الشهر الفضيل ستسوق هذه الكمية في السوق الوطنية عن طريق اتفاقيات مع مساحات كبرى للتوزيع وتجار البيع بالجملة تتضمن شرط عدم تجاوز سعر 1200 دينار للكيلوغرام.

وبخصوص لحوم الدواجن ذكر تريعة بالقرار الذي اتخذ مؤخرًا والمتعلق بتسقيف أسعار البيع بـ 350 دينار للكيلوغرام على مستوى الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن.

وأشار إلى أنّ "الديوان يسوق بشكل مباشر للمستهلك دواجن بسعر مسقف بـ 350 دينار للكيلوغرام، عبر نقاط بيعه الثمانون، بالإضافة إلى 540 نقطة بيع التي سيتم فتحها تحسبا لشهر رمضان".

وبحسب المسؤول نفسه، فإنّ هذا السعر المسقف يخص اللحوم البيضاء الطازجة مضيفًا أنّ الدواجن المجمدة ستباع بسعر أقل.

وردًا على سؤال حول الاستيراد الحصري للبقوليات من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب أوضح المسؤول أنّ هذا القرار يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني ووضع حد للواردات الفوضوية مذكرا بأن فاتورة الواردات من البقوليات والأرز تجاوزت 300 مليون دولار.