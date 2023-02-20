المدية: منتوجات الخلية من المنتج الى المستهلك

تحت شعار "منتوجات الخلية من المنتج الى المستهلك" تنظم مديرية المصالح الفلاحية لولاية المدية، بالتنسيق مع الجمعية الولائية لتربية النحل "معرضا محليا لمنتجات خلية النحل.

المعرض تحتضنه ساحة حمو بالمدية، وقد أشرف على افتتاحه الرسمي الأمين العام لولاية المدية ويختتم مساء اليوم، يسجل مشاركة ممثلة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وممثل الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي، وكالة القرض المصغر ونحالين من مختلف مناطق الولاية، كان مناسبة لعرض مختلف انواع العسل ومشتقاته، حيث شهد المعرض إقبالا من الزوار بوصفه جسر تواصل تجاري بين المنتج والمستهلك.