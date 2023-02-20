إيطاليا: هزة أرضية قوية تضرب صقلية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريشتر اليوم، الإثنين جزيرة صقلية الإيطالية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيان له، أن مركز الهزة وقع على بعد حوالي 78 كيلومترا من بلدة " كابو دورلاندو" الواقعة في الجزيرة، وعلى عمق 17 كيلومترا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية. وتسبب زلزال مدمر وقع عام 2016، ضرب بقوة 6.2 درجة بلدة "اماتريتشي"الجبلية وسط إيطاليا، في مصرع ما يقارب 300 شخص.

وتعتبر الزلازل شائعة في البحر المتوسط، حول إيطاليا، في الجزر والبر الرئيسي، على الرغم من أنها غالبا ما تكون ضعيفة جدا لدرجة أن السكان لا يشعرون بها.