الترجي التونسي يشيد ويثمن

أشاد نادي الترجي التونسي، بالروح الأخوية التي جرى فيها اللقاء أمام شباب بلوزداد بملعب الخامس جويلية، والذي عرف فوز أبناء باب السويقة بهدف دون رّد ضمن منافسات رابطة أبطال إفريقيا.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للترجي على الفايسبوك: " أكدت المباراة بين الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد مدى العلاقة الأخوية المتينة والقوية التي تربط الشعبين التونسي والجزائري".

وأضافت إدارة الترجي:" لقد كانت المباراة دليلا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين حيث وجدت جماهير الترجي الرياضي التونسي كل الترحاب وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة من الأخوة الجزائريين وشاهدنا أحباء الفريقين جنبا إلى جنب في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية".

ووجه نادي الترجي كل شكره إلى السلطات الجزائرية، وإلى كافة الشعب الجزائري المضياف الذي عشنا معه بمناسبة هذا اللقاء أجواء منعشة غابت عن المشهد الرياضي منذ مدة طويلة. وختم:" الأكيد أن تكون المعاملة بالمثل وأكثر بمناسبة مباراة الإياب بين الفريقين، حيث نقول من الآن مرحبا أهلا وسهلا بكل الأخوة الجزائريين في بلدهم تونس".