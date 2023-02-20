الرئيس الأمريكي جو بايدن في كييف

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ونشر زيلينسكي صورة وهو يصافح الرئيس الأمريكي وكتب: "جو بايدن، أهلا بك في كييف! زيارتك هي مظهر مهم للغاية من مظاهر الدعم لجميع الأوكرانيين". كذلك انتشرت مقاطع فيديو تظهر الرئيس الأمريكي برفقة الرئيس الأوكراني في أحد الشوارع وسط كييف.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية. ووصفت الصحيفة رحلة الرئيس الأمريكي بالمعقدة والخطيرة.