البيض: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز اقراص مهلوسة

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيض، من حجز 21 قرصا و36 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 25 سنة .

تعود حيثيات القضية، إثر تحصل عناصر الأمن الحضري الأول على معلومات مؤكدة مفـادهـا وجود ثلاثة أشخاص يـقـومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في الوسط الشباني، ليتم استغلال المعلومة والترصد لتحركاتهم، أين تم توقيف المشتبه فيه الأول بمحله التجاري وضبط بحوزته 13 قرصا إكستازي، ليتم تحويله إلى مقر الأمن الحضري وفتح تحقيق في القضية التي أفضت نتائجه إلى توقيف شريكه الثاني وضبط 08 أقراص إكستازي، وخلال تفتيش مسكن المشتبه فيه الثالث، التي كانت نتائجه إيجابية مكنت من ضبط 36 قرصا مهلوسا نوع بريقابالين 300 ملغ من صنع أجنبي و سلاح أبيض من الصنف السادس سيف .

بعد استكمال الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف قضائي بخصوص القضية وتقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة البيض وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في ضد كل واحد فيهم بسنتين حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها: 100 ألف دج.