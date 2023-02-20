الطائي يفاوض سعيود

كشف اليوم الإثنين، تقرير سعودي أن إدارة نادي الطائي دخلت في مفاوضات مباشرة مع اللاعبين الأجانب المحترفين في الفريق.

وأكدت صحيفة " الرياضية"، أن إدارة نادي الطائي فتحت خط التفاوض المباشر مع الجزائري أمير سعيود والزيمبابوي نولدج موسونا والكاميروني كولنز فاي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تجديد عقودهم، التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الطائي برئاسة تركي الضبعان، تهدف من الخطوة إلى استقرار الفريق بالموسم المقبل، خاصةً في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعبون الثلاثة ضمن منافسات الموسم الجاري.

وكانت إدارة النادي أبرمت عقدًا مع سعيود وموسونا، صيف موسم 2021، فيما تعاقدت مع فاي في الفترة الشتوية عام 2022.