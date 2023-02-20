"بيان طنجة" مرفوض

رفضت الدورة العادية السادسة والثلاثين للاتحاد الإفريقي التي اختتمت أشغالها اليوم، اعتماد "بيان طنجة" وقررت إعادته إلى هيئات الاتحاد الإفريقي للنظر فيه من جديد.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصحراوية، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، إن مناورة المغرب لفرض مبادرته المتمثلة في اعتماد "بيان طنجة" وإضفاء الصبغة المؤسساتية عليه هدفها لي ذراع الاتحاد الإفريقي وإحداث منبر أخر للدعاية المغربية لسياسته التوسعية ضد جيرانه وخاصة الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي.

واعتبرت وزارة الخارجية ما جرى في ختام قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة فشلا ذريعا للمملكة المغربية، ولم تشفع له سياسة الإغراء والرشوة وضخامة الوفد المكون من 46 شخصا.

يأتي هذا الفشل الذي منيت به المملكة المغربية بعد أن أوصد الجمهورية الصحراوية الباب أمام محاولات المخزن الترشح لتبوء منصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي يضيف البيان.

وكان المغرب قد حصد فشلا آخر عندما لم يتمكن من تغيير محتوى استراتيجية إفريقيا للشراكات، كما لم يفلح في تمرير فقرة مغلوطة تتعلق بوضع حقوق الإنسان خلال اجتماعات المجلس التنفيذي.

لقد كان حضور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ناصعا خلال اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي حيث تصدت بقوة وحزم لكل المناورات المغربية التي لم تجد صداها إفريقيا، مما يؤكد تموقع الجمهورية الصحراوية داخل عمقها الإفريقي ويعزز من طموحها إلى الوحدة والتحرر والتنمية على درب تجسيد الآمال والتطلعات المتضمنة في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.