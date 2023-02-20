الجلفة تشييع ضحايا الاختناق بالغاز

شيعت صبيحة اليوم الإثنين بمقبرة حنية أولاد سالم بمسعد في الجلفة جنازة ضحايا الاختناق بالغاز الذي ذهب ضحيته أفراد من عائلة واحدة بمنزلهم العائلي بحي المستشفى بمسعد وسط أجواء مهيبة.

وعرفت الجنازة حضور كل من والي الولاية عمار علي بن ساعد ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية والأمنية بمسعد وعدد كبير من المواطنين، كما تم تقديم واجب العزاء لأفراد عائلة ضحايا الحادث الذي نجم عن اختناق وتسمم أربعة أشخاص بمسكن يقع بحي المستشفى بمدينة مسعد، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من عادم السيارة المركونة داخل المراب.

الضحايا الأربعة تتراوح أعمارهم ما بين أربع سنوات وتسعة وأربعين سنة وهم الأب مختار بن جقليل وزوجته خديجة بن دراج والبنتين أمينة وفطيمة بن جقليل. ع. الرخاء