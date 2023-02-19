الفريق شنڤريحة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة القطرية

استقبل الفريق أول السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق ركن سالم بن حمد بن عقيل النابت يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأضاف البيان ، أن الطرفان تطرقا خلال هذا اللقاء إلى التحديات الأمنية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، وتبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك والوسائل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين،

كما هنأالفريق أول السعيد شنقريحة الأشقاء في دولة قطر على التنظيم المتميز لكأس العالم لكرة القدم، التي أبهرت العالم وقدمت صورة مشرفة عن دولة قطر الشقيقة، مذكرا بالمستوى المرموق الذي بلغته العلاقات الأخوية متعددة الأشكال بين الجزائر ودولة قطر.