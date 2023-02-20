مدرب إندرلخت يدافع ويثني على سليماني

أثنى مدرب نادي أندرلخت البلجيكي بريان ريمر، على الدولي الجزائري إسلام سليماني الذي قدم مباراة في المستوى أمام فريق كورتري، وانتهى اللقاء على وقع التعادل بهدفين في كل شبكة.

وقال في تصريحات نقلها موقع " والفوت" البلجيكي:" لا يفوّت سليماني هذه الفرصة عندما يتعلق الأمر بالكرات الرأسية"

وأضاف:" لقد كاد أن يذرف سليماني الدموع في غرف تغيير الملابس لأنه أوضح لي أنه لا يفوّت مثل هذه الفرصة".

وختم: " لقد أثبت فعلا سليماني مستواه الدولي الذي يتميز به".

يذكر أن سليماني ضيع فرصة سهلة ومن مسافة قريبة، كانت ستجعل ناديه يحقق النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ما جعله محل بعض الانتقادات.