L’Union Africaine réaffirme son plein soutien au peuple palestinien

A l’issue de sa 36ème session ordinaire, l’Union africaine a réaffirmé son plein soutien au peuple palestinien dans sa lutte légitime contre l’occupation sioniste.

L’Union Africaine a déploré, dans la déclaration du sommet publiée après la conclusion de ses travaux dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, la persistance de l’entité sioniste et des gouvernements successifs a rejeté les initiatives répétées et les appels des dirigeants palestiniens et de la communauté internationale à engager des négociations pacifiques.

Il a reaffirmé le statut et la centralité de la juste question de la Palestine et la fermeté de la position en faveur de la cause palestinienne et son rejet du non respect par l’entité sioniste des droits et des libertés fondamentales du peuple palestinien et sa consécration d’un régime d’apartheid.

L’Union africaine se félicite de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies, à sa 77e session, d’un "demande d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur l’existence de l’occupation coloniale sioniste sur le territoire de l’État de Palestine et les répercussions de cette présence et des pratiques illégales qui y sont associées", et a appelé les États membres à soutenir l’État de Palestine dans cette entreprise.

Il a exhorté tous les États membres à respecter la statut historique de la ville d’El Qods et la nécessité de préserver le statu quo, considérant que toute action coloniale et sioniste ou décision d’imposer des lois ou des compétences était nulle et contraire au droit international.