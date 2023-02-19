جديد ترسيم الأساتذة المتعاقدين

دخلت عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين عبر مديريات التربية لولايات الوطن المرحلة النهائية تنفيذا للقرار الرئاسي القاضي بإدماج قرابة 60 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة في آجل أقصاه 28 فيفري 2023 .

أكدت مديرة التربية لولاية مستغانم حسيبة صرموم اليوم الإثنين في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن عملية إدماج المتعاقدين تمت بجميع مراحلها من خلال توظيفهم ومنح مقررات إدماجهم حيث تم إدماج 1102 أستاذ عبر جميع الأطوار الابتدائي، المتوسط والثانوي أين انتهت العملية في أجالها المحددة ولم يتم تسجيل أي تحفظ على أي ملف بالولاية.

من جهته أوضح مدير التربية لولاية بني عباس طايبي عبد القادر أن عملية الترسيم والتي باشرتها مديريات التربية عبر الوطن مرت بمراحل دقيقة لاستكمالها وفق الشروط المطلوبة وفي أجالها المحددة مشيرا إلى إدماج 300 متعاقد على مستوى الولاية.