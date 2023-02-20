المبارزة: الجزائر تحصد الذهب والبرونز في البطولة الإفريقية

أهدت المبارزة كوثرمحمد بلكبير الجزائر ميدالية ذهبية في البطولة الإفريقية للمبارزة أواسط في اخصاص سيف الحسام وذلك بالعاصمة الغانية أكرا.

وخاضت بلكبير نهائي جزائري خالص مع المبارزة شيماء بن عدودة، لتتوّج الجزائر بالميداليتين الذهبية والفضية.

وتراهن الاتحادية الجزائرية للمبارزة، على تحقيق نتائج مشرفة في كل المنافسات المحلية والدولية التي تنتظر مختلف الفئات، استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس والمبرمجة عام 2024.

يذكر أن كل سيليا هبال ومريم ميباركي قد توجتا بالميدالية البرونزية في اختصاص السيف والشيش.