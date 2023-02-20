الجيدو: الاتحاد الدولي يزّف خبرا سارا بخصوص أولمبياد باريس

كشف اليوم الإثنين، الاتحاد الجزائري للجيدو، عن قرار الاتحاد الدولي للعبة فيما يخص سباق التأهل للطبعة المقبلة من الألعاب الأولمبية.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للاتحادية على الفايسبوك: "يسّر الاتحاد الجزائري للجيدو أن يعلن بأن الاتحاد الدولي للرياضة ذاتها قرر احتساب النقاط التي يتم الحصول عليها خلال البطولات القارية 2023 و2024 وسيتم احتسابها بنسبة 100٪ في سباق التأهل لأولمبياد باريس 2024".

يذكر أن المرحلة الأولى المؤهلة للأولمبياد انطلقت في الرابع والعشرين جوان 2022، وتستمر إلى غاية الثاني والعشرين جوان 2023، أما المرحلة الثانية ستكون بداية من الثالث والعشرين جوان المقبل وإلى غاية الثالث والعشرين جوان من عام 2024.