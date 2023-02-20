قرار وزاري يخص رجال البحر

وقعت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية ووزارة النقل، اليوم الإثنين، قرارا وزاريا مشتركا يحدد كيفيات وشروط اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية لرجال البحر الذين هم في حالة نشاط، بهدف الحصول على شهادات الأهلية لقيادة سفن الصيد والآلات الخاصة بها.

ويعتبر اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية وسيلة لتسوية وضعية مهنيي الصيد البحري الناشطين وغير الحائزين على شهادة المطابقة للوظيفة التي يمارسونها على متن سفن الصيد البحري، بحيث يسمح لهم هذا الاجراء بالحصول على شهادات من خلال اعتماد مكتسباتهم، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وحسب نص القرار، تمنح الشهادة بعد اجتياز المترشح لامتحان شفهي وكتابي مقيم من طرف لجنة امتحان برئاسة مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات أو ممثله. وتتضمن الشروط إثبات مدة فعلية من الملاحة الفعلية تتراوح بين 12 و36 شهرا حسب الحالة، وفقا لنفس المصدر.