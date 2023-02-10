"الرشتة" أفضل طبق في إفريقيا

تصدر أكلة "الرشتة" الجزائرية تصنيف أفضل مئة طبق إفريقي الذي نشره موقع "تيست أطلس" المختص.

وتعتبر "الرشتة" من أشهر الأطباق الشعبية في الجزائر العاصمة ووسط البلاد، غير أنه يعرف هذا الطبق انتشارا ملموسا في مناطق البلاد الأخرى.

وإلى جانب الرشتة، تضمن التصنيف عدة أطباق جزائرية أخرى منها "طجين زيتون" (المركز السادس)، "مقروط اللوز" (المركز السابع)، محجوبة ( المركز السادس عشر)، شخشوخة (المركز العشرون)، المخبر ( المركز الواحد والعشرون)، كارنتيكا (المركز الثاني والعشرون)، شربة بيضاء (المركز الثالثة والعشرون).