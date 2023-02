Saïd Chanegriha reçoit le Chef d'Etat-Major des Forces armées qataries

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu en audience, lundi, au siège de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général de Corps d'Armée Salem Ben-Hamad Ben-Akil El-Nabet, Chef d'Etat-Major des Forces armées qataries, qui effectue une visite de travail en Algérie, à la tête d’une importante délégation militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire, représentant les différentes Forces de l'ANP, précise la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces, les Chefs de Départements et des Directeurs centraux de l'Etat-Major de l'ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation qatarie, "les deux parties ont abordé les défis sécuritaires imposés à la région arabe et au continent africain, et échangé les points de vue sur les questions d'intérêt commun, ainsi que les moyens de renforcer les relations de coopération militaire entre les deux pays frères".

A cette occasion, le Général d'Armée a prononcé une allocution, aux termes de laquelle "il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, avant de féliciter les frères qataris pour l'organisation parfaite de la coupe du monde de football, qui a suscité l'admiration à l'échelle mondiale et présenté une image honorifique de l'Etat frère du Qatar". A cette occasion, le Général d'Armée a souligné "l'excellence des relations fraternelles et multiformes entre l'Algérie et le Qatar".

"En cette heureuse occasion, je ne manquerai pas de vous présenter ainsi qu'à nos frères de l'Etat du Qatar nos félicitations les plus vives pour l'organisation parfaite de la coupe du monde de football 2022, qui a forcé l'admiration à l'échelle mondiale, ainsi que pour l'image honorifique que vous avez donnée de votre pays et les exploits enregistrés, notamment les belles infrastructures construites en un temps record, permettant à votre pays de devenir un pôle mondial pour les évènements sportifs", a-t-il relevé.

"Par ailleurs, je tiens à rappeler le niveau d'excellence qui caractérise les relations fraternelles et multiformes entre l'Algérie et le Qatar, ce qui incite nos armées à aller de l'avant vers la concrétisation d'une coopération militaire qui traduit effectivement ce rapprochement exceptionnel et prometteur entre les deux peuples frères", a-t-il ajouté.

"Nous tenons à ce que cette rencontre soit une nouvelle occasion pour passer en revue les différents domaines de coopération militaire bilatérale, qui ne cesse de se renforcer, à la faveur de l'intérêt qui lui est réservé par les dirigeants des deux pays, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et son frère, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, prince de l'Etat du Qatar, et leur volonté commune de la promouvoir davantage".

"Cette rencontre reflète, également, la volonté qui nous anime pour multiplier les échanges de visites entre nos deux armées, telle qu'exprimée lors de la visite fructueuse que j'ai effectuée au pays frère du Qatar en mars 2022, pour prendre part à la 7ème édition de l'exposition et la conférence internationales de la défense navale +DIMDEX-2022+, où nous avons pu relever le sens de l'amitié et les sentiments de fraternité, et aussi la volonté d'ouvrir des horizons prometteurs pour notre coopération militaire", s'est félicité le Général d'Armée.

De son côté, le Général de Corps d'Armée, Chef d'Etat-Major des Forces armées qataries, "a exprimé sa joie de se retrouver en Algérie, et s'est félicité de la solidité des relations fraternelles qui lient les deux pays, reflétée par le niveau de la coopération militaire entre leurs armées respectives, dans les différents domaines".

Au terme de cette rencontre, "les deux parties ont échangé des présents symboliques, avant que le Général de Corps d'Armée Salem Ben-Hamad Ben-Akil El-Nabet ne signe le Livre d'Or de l'Etat-Major de l'ANP", ajoute le communiqué.