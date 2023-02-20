سرقة 1.2 كلم من الكوابل الكهربائية بعين بسام

كشف بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية التوزيع بالبويرة عن تعرض شبكة التوزيع الكهرباء إلى عملية تخريب وسرقة وذالك بقرية حوس الدين ببلدية عين بسام بـ23 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة.

وكشف البيان أنه تم تسجيل عملية تخريب وسرقة على مستوى شبكة التوزيع الكهرباء، نفذت من طرف مجهولين بمزرعة حمزة بقرية أولاد عليان أين مست 1.2 كلم من الكوابل الناقلة الكهربائية منخفضة التوتر مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عدة منازل.

وأضيف في ذات البيان أن مديرية التوزيع البويرة أودعت شكوى لدى المصالح الأمنية المختصة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها للحد من هذا العمل الإجرامي الذي يقوم به أشخاص غير مسؤولين لعدم اكتراثهم لما يسببه هذا التصرف اللامسؤول من تبعات سلبية على الزبائن بحرمانهم من التزويد بالكهرباء و على الشركة المتمثلة في إهدار كمية الطاقة غير الموزعة و تكاليف إصلاح الأعطاب إضافة إلى الأخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد والممتلكات.

وتم التأكيد في البيان على أنه تم التدخل من أجل إعادة إصلاح الشبكة لتمويل الساكنة بالطاقة الكهربائية.

هذا وكانت المؤسسة قد تعرضت لنفس الفعل اعتداء على الشبكة بداية السنة الجارية وهذا بعدة نقاط