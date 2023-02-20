بلال دزيري في مفكرة وفاق سطيف

تتم مساء اليوم إجراءات فسخ عقد بالتراضي بين التقني التونسي شهاب الليلي وإدارة وفاق سطيف، التي تكون وصلت إلى هذا المخرج والطلاق بالتراضي عقب الهزيمة التي تلقاها زملاء القائد جابو أمس أمام أمل الأربعاء بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.

وقالت مصادر "الخبر" أن إدارة الوفاق ربطت الاتصال ببلال دزيري ليقود الطاقم الفني للكحلة، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين؛ ستوكل المهمة للمدرب المساعد خالد لموشية.

يذكر أن وفاق سطيف عرف عدة مدربين منذ بداية الموسم الكروي الحالي، حيث كانت البداية مع التقني المصري حسام البدري الذي استقال لأسباب لها علاقة بالوضع المالي للنادي السطايفي ليخلفه الدولي السابق خالد لموشية ثم التونسي شهاب الليلي الذي لم يعمر طويلا.