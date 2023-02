Turquie : Nouveau bilan des victimes des tremblements de terre

La Direction de la gestion des catastrophes et des situations d'urgence de la Turquie (AFAD) a annoncé lundi que le bilan des victimes des séismes dévastateurs qui ont frappé le sud du pays s'élève à 41.156 décès.

Selon les données publiées par l'AFAD, 6.212 répliques se sont produites après le double séisme de Kahramanmaras.

Onze provinces turques ont été touchées par les tremblements de terre, à savoir Kahramanmaras, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya et Elazig.

La Turquie a décidé dimanche, quatorze jours après le séisme du 6 février, d'arrêter les recherches sauf dans les deux provinces les plus touchées, Kahramanmaras et Hatay.

"Dans bon nombre de provinces, les efforts de recherches sont terminés.

Ils se poursuivent dans les provinces de Kahramanmaras et Hatay, dans une quarantaine de bâtiments", a déclaré Unus Sezer, le patron de l'AFAD.

Le vice-président turc Fuat Oktay a indiqué que 105.000 bâtiments se sont effondrés ou ont été sévèrement endommagés et seront démolis.

Le 6 février, un double tremblement de terre a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, le premier de magnitude 7,7 et le second de magnitude 7,6, suivis de milliers de répliques violentes, provoquant de lourdes pertes en vies humaines et en biens dans les deux pays.