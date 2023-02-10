هذه هي نسبة انتشار الانترنت في الجزائر

بلغت نسبة انتشار الإنترنت في الجزائر 70,9 بالمئة شهر يناير الماضي أي تسجيل زيادة معتبرة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت هذه النسبة 60,6 بالمئة حسب تقرير "ديجيتال 2023" للمكتب العالمي "داتاربورتال" المتخصص في الإحصائيات الخاصة بالإنترنيت الثابت والنقال في جميع أرجاء العالم.

كما ارتفع عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر بشكل معتبر إذ بلغ 32,09 مليون مستخدم انترنيت مقابل 27,28 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2022, يضيف نفس المصدر.

وبلغ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في الجزائر 11,01 ميغابايت في الثانية في يناير 2023 مقابل 9,78 ميغابايت في الثانية خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بتسجيل زيادة تقدر بـ 1,23 ميغابايت (12,6+) .

كما بلغ متوسط سرعة الانترنيت النقال عبر الشبكات الخلوية 13,40 ميغابايت مطلع سنة 2023 فيما كانت يقدر بـ 11,44 ميغابايت خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بتسجيل زيادة بـ 1,97 ميغابايت (17,2 %+) .

وسجل التقرير مجموع 48,53 مليون اتصال في شبكة الهاتف المحمول الخلوي في الجزائر في بداية السنة مقابل 46,57 مليون خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة, أي زيادة بـ 1,96 مليون ما بين 2022 و2023.

وأبرز التقرير أن الاتصال بشبكة الهاتف المحمول في الجزائر بلغ نسبة 107,2 % من إجمالي السكان في يناير 2023, موضحا أن العديد من الأشخاص في العالم يستعملون أكثر من اتصال بشبكة الهاتف المحمول.

وبلغ عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر (فايسبوك، يوتوب، إنستغرام, تويتر, إلخ) إلى غاية 31 يناير 2023, نسبة 52,9 % من إجمالي السكان, أي 23,95 مليون مستخدم.