البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء

ترأس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة للتموين، خلال شهر رمضان الكريم.

كما تطرق الاجتماع إلى عروض بخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.

البيان كاملا:

ترأس، اليوم، عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة مشروع قانون الصناعة السينماتوغرافية، وعروضا تخص التدابير المتخذة، خلال شهر رمضان الكريم، تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم، ومشاريع تطوير شبكات السكك الحديدية.

بعد افتتاح السيد الرئيس الاجتماع، والاستماع إلى محتوى جدول الأعمال، ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول، لعرض حصيلة نشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

في المستهل أمر رئيس الجمهورية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية.

ـ كما يجب ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

بخصوص التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان:

ـ استحداث جهاز يقظة دقيق، خلال هذا الأسبوع، بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة، يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق، بمختلف المواد الأساسية، التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

ـ شدد السيد الرئيس على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.

ـ تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.

بخصوص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية:

ـ أمر السيّد رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون لإثرائه، مع الأخذ بعين الاعتبار، التوجيهات التالية:

ـ عقد جلسات خاصة، بقطاع السينما، بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين، داخل الوطن وخارجه.

ـ شدّد السيد الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين، على اختلاف فنونهم، عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر.

ـ أن يكون القانون محفزا، ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة، على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية، تُعيد للجزائر بريقها، بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع.

ـ أن يُراعي القانون مختلف التحولات والتطورات، في مجال العمل السينمائي، بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين، في التخصص بهذا المجال.

ـ ضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية، بما يتوافق وقوانين الجمهورية.

بخصوص تطوير المشاريع الصناعية الكبرى المهيكلة لقطاع الطاقة والمناجم:

ـ رفض رئيس الجمهورية كل الآجال البعيدة المدى، لإنجاز خطوط السكك الحديدية بين عنابة وبلاد الهدبة، وبين بشار وغارا جبيلات، مرورا بتندوف، آمرا بتقليصها فورا.

ـ أمر بإنجاز هذه الخطوط، بمعايير دولية وبأسرع وقت، بالشراكة مع شركات عالمية، تدفع لمضاعفة قدرات الإنتاج، وتحويلها، مراعاة للضرورة الاقتصادية الثقيلة للمشروعين.

ـ الجمع بين التهيئة والاستغلال في الوقت نفسه، بخصوص مختلف الأشغال، لاستكمال استغلال غارا جبيلات.

ـ فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة، للمشاركة في مختلف المشاريع ذات الطابع المنجمي.

ليختتم بعد ذلك مجلس الوزراء.