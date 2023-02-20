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هدم البنايات غير الشرعية .. تعليمات رئيس الجمهورية

أخبار الوطن
20 فيفري 2023 ()
إ.ب
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تطرق اجتماع مجلس الوزراء، الذي تراسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى قضية هدم البنيات المأهولة التي بنيت بطريقة غير شرعية.

ووفق ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أسدى الرئيس تبون تعليمات تخص الموضوع.

وأمر رئيس الجمهورية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية، وفق مخطط مدروس بدقة، يُحضّره الولاة، ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية، للبتّ فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية.

كما شدد رئيس الجمهورية على ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة، خلال فصل الشتاء.

وكانت السلطات المحلية في عدة ولايات، قد نفذت مؤخرا عمليات هدم لبنايات أنجزت بدون رخصة.

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