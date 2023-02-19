صيرفة إسلامية: إيداع نحو 500 مليار دج

بلغت قيمة ودائع الصيرفة الإسلامية بالبنوك والمؤسسات المالية العمومية والخاصة 500 مليار دج منذ إطلاقها في سنة 2020 إلى غاية أوت 2023، حسبما كشف عنه اليوم الإثنين بتيبازة المدير العام للقرض والتنظيم المصرفي بالبنك المركزي عبد الحميد بوالدنين.

وأوضح بوالدنين في مداخلة له تحت عنوان "دور بنك الجزائر في دعم الصناعة المالية في الجزائر"، خلال أشغال مؤتمر دولي للمالية الإسلامية نظم اليوم بالمركز الجامعي لتيبازة، أنه منذ إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية سنة 2020 والى غاية أوت 2022، سجل ما يقارب 500 مليار دج كودائع لدى البنوك العمومية والخاصة.

وأضاف ذات المسؤول أن قيمة التمويلات خلال نفس الفترة بلغت الـ400 مليار دج لدى جميع البنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر.

وسجل لغاية نهاية أوت من السنة الماضية إطلاق خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 469 نافذة، وبلغ عدد الحسابات الـ600 ألف حسابا، حسب ذات المسؤول.

وتأتي هذه الحصيلة بعد الترخيص لـ11 بنك ومؤسسة مالية بالجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية منذ أفريل 2020 ، تاريخ إصدار تعليمة تحدد العمليات البنكية وقواعد ممارسة الصيرفة الإسلامية بالبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، تم بعدها استقبال 20 طلبا، استنادا لذات المتحدث.

وبخصوص آفاق الصيرفة الإسلامية بالجزائر، قال بوالدنين أن البنك المركزي يعمل حاليا على ثلاث نقاط أساسية تتعلق بـ "الإطار القانوني" و"الإطار التنظيمي" و"حوكمة البنوك"، مشيرا إلى إعداد مشروع القانون المصرفي والنقدي الجديد.