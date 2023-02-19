تموين السوق .. استحداث جهاز يقظة

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث "جهاز يقظة دقيق" يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس الجمهورية، تناول التدابير المتخذة لضمان التموين خلال شهر رمضان.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإن التي عملية تموين السوق أصبحت تحت يد عصابات تستغلها لزعزعة الاستقرار الاجتماعي.

كما شدد الرئيس نبون على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني، كمًّا ونوعا.

وفي الختام، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر، بإشراك السلطات المحلية، بهدف رقابة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها.