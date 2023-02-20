غليزان: وفاة ثلاثة أشخاص في حادث مرور

خلف حادث مرور، وقع عصر اليوم الإثنين، وفاة 3 أشخاص غير بعيد عن المشتة ببلدية المطمر، بولاية غليزان، حيث تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

وكشفت مصالح للحماية المدنية بأن الوحدة الرئيسية مدعومة بوحدة القطاع غليزان تدخلت، اليوم على الساعة الثالثة و15 دقيقة بالمدخل الشرقي لبلدية ودائرة المطمر من أجل حادث مرور مميت تمثل في اصطدام تسلسلي ما بين ثلاثة سيارات سياحية مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص من جنس ذكر يبلغون من العمر (45/26/60) سنة وإصابة بليغة على مستوى الرأس لضحية الرابعة من جنس ذكر تبلغ من العمر 51 سنة، حيث تدخلت ذات المصالح على جناح السرعة لتقديم الإسعافات الأولية وإجلاء المصابين إلى مستشفى محمد بوضياف.