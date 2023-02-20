مضاربة: إدانة متهم بـ10 سنوات سجنا في مستغانم

أدانت محكمة سيدي علي، مجلس قضاء مستغانم، متهم بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، و3.000.000 دج غرامة مالية نافدة حسب بيان صدر اليوم الإثنين عن وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

قد تمت متابعة شخص عن طريق إجراءات المثول الفوري وبعد المحاكمة صدر الحكم عليه بـ 10 سنوات حبس نافذة و3.000.000 دم غرامة مالية عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية".