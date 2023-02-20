زلزال جديد يضرب تركيا

ضرب زلزال جديد جنوبي تركيا، عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، بلغت قوته 6.3 درجة، بحسب خبراء في الزلازال.

ويقع مركز الزلزال بالقرب من مدينة أنطاكيا، وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إنه وقعت أضرار في بعض المباني بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من زلزال مدمر أودى بحياة أكثر من 46 ألف شخص في تركيا وسوريا.

أفادت "روسيا اليوم" أن الهزة الجديدة شعر بها أيضا سكان لبنان وسوريا وفلسطين، كما ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 درجات في قضاء صمنداغ بولاية هاتاي.

وطالبت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، المواطنين بالابتعاد عن المباني المتضررة في منطقة الزلزال في هاتاي.

وأفاد شهود عيان، بانهيار عدد من المباني في شمال سوريا وجنوب تركيا نتيجة الزلزال الجديد.