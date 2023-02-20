غولام: الجزائر تستحق تنظيم "كان" 2025

أكد المدافع الدولي الجزائري فوزي غولام، الذي استأنف المنافسة الرسمية بقميص نادي آنجي (الرابطة الفرنسية الأولى) بعد تسعة أشهر من التوقف، أنه لا يضع الرجوع إلى صفوف المنتخب الوطني هدفا رئيسيا في الوقت الحالي، مشيرا أن أولوياته تتمثل في استعادة وتيرة اللعب.

ففي حوار مع القناة الرياضية "بي إن سبورت" قال اللاعب السابق لنابولي الايطالي، "حاليا أنا بصدد العودة إلي جو المنافسة، أنا بصدد استئناف ممارسة كرة القدم. حيث جددت العهد مع ميادين كرة القدم. علي أن أكسب مزيدا من الإيقاع في كل مقابلة. هدفي الحالي هو تقديم مستويات مقبولة مع نادي آنجي واستعادة المتعة في لعب كرة القدم وبعدها سوف نرى تطور الأمور".

وتعاقد غولام (32 سنة) مع نادي آنجي الناشط في بطولة "الليغ 1" الفرنسية خلال فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري، بهدف إعادة بعث مشواره الرياضي بعد تعرضه لعدة عقبات بسبب الإصابات المتوالية ونقص المنافسة.

وكان مقررا أن يعود فوزي غولام إلى نادي سانت ايتيان الذي تكون فيه، لكن مضمون العقد الذي اقترحه مسيرو الفريق "الأخضر" لم يعجب اللاعب الجزائري.

وخاض غولام أول مباراة رسمية بقميص نادي آنجي يوم الأحد 5 فيفري حينما تنقل لمواجهة نادي لوريون (0-0)، لحساب الجولة الـ22 من البطولة الفرنسية. وهو أول ظهور له بعد تسعة أشهر عن آخر مشاركة بقميص نادي نابولي الإيطالي، بتاريخ 22 ماي 2022 ضد سبيزيا (1-3)، برسم الجولة الـ38 والأخيرة من البطولة الإيطالية "الكالتشيو" للموسم الماضي (2021-2022).

من جهة أخرى، خاض فوزي غولام آخر مباراة بقميص المنتخب الوطني الجزائري بتاريخ 5 سبتمبر 2017، حينما استضاف "الخضر" منتخب زامبيا (خسارة 1-0)، في إطار تصفيات المؤهلة لمونديال روسيا-2018.

وفي رده عن سؤال بخصوص ترشح الجزائر لاستضافة كأس أمم إفريقيا-2025، اعتبر الظهير الأيسر أن الجزائر تستحق نيل شرف التنظيم.

وقال: "عقب النجاح في تنظيم بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان-2022) الجميع متفق أنه حان الوقت للجزائر أن تحتضن منافسة كبرى. فبلادنا جاهزة من حيث المنشآت والأمور التنظيمية. الأمور مواتية لتنظيم العرس القاري ونيل اللقب".

ويتذيل نادي آنجي (الـ20 والأخير، 10 نقاط) ترتيب البطولة الفرنسية بفارق 10 نقاط عن أول فريق غير مهدد بالنزول.