أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، حركة جزئية في سلك الولاة، تضمنت إنهاء مهام وتعيين واليين وواليين منتدبين.

ووفق مرسومين رئاسيين وقعهما الرئيس تبون تم إنهاء مهام بوزيان الدراجي، بصفته واليا لولاية النعامة، وإنهاء مهام الوناس بوزقزة بصفته واليا لولاية سوق أهراس وتعيينه واليا لولاية النعامة.

وفي مراسيم رئاسية أخرى تم تعيين زيناي عبد الكريم واليا لولاية سوق أهراس، تعيين فتحي بوزايد واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، بباب الواد وتعيين محمد لمين بن شاولية واليا منتدبا، لدى والي ولاية الجزائر، ببراقي.