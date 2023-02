Mouvement partiel dans le corps des walis

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a signé, lundi, des décrets présidentiels portant fin de fonctions et nomination de deux walis et deux walis délégués, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, ce jour, des décrets présidentiels portant fin de fonctions et nomination de deux walis et deux walis délégués, comme suit:

- Fin de fonction de Bouziane Derradji, en sa qualité de wali de Naâma.

- Fin de fonction de Lounes Bouzegza, en sa qualité de wali de Souk-Ahras, et sa nomination au poste de wali de Naâma.

- Nomination de Zinai Abdelkrim au poste de wali de Souk Ahras.

- Nomination de Fethi Bouzayed au poste de wali délégué de Bab El Oued, auprès du wali d'Alger.

- Nomination de Mohamed Lamine Benchaoulia au poste de wali délégué de Baraki, auprès du wali d'Alger", lit-on dans le communiqué.